Американський підліток проведе три роки за ґратами за хакерські атаки на Twitter

За даними американського видання Tampa Bay Times, підліток з американського штату Флорида, який був звинувачений в отриманні незаконного доступу до Twitter-акаунтів великих компаній і публічних персон у липні 2020 року, сяде у в'язницю. Він пішов на угоду про визнання провини, за умовами якої він буде змушений провести три роки за ґратами.

Ґрем Айвен Кларк разом зі спільниками зламував Twitter-акаунти відомих компаній і приватних осіб, щоб обманним шляхом отримувати біткойни. Їм вдалося виманити понад 100 тисяч доларів.

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Якими будуть наслідки

Жертвами стали Apple, Ілон Маск, Барак Обама, Білл Гейтс, Джефф Безос і навіть нинішній президент США Джо Байден.

Повідомляється, що цього тижня Кларк визнає себе винним за пред'явленими звинуваченнями в обмін на три роки ув'язнення і три роки умовного терміну. Оскільки мова йде про угоду, можна зробити висновок, що спочатку йому загрожував більший термін.

На момент хакерської атаки йому було 17 років. Це означає, що зловмисник має право провести частину терміну в навчальному таборі військового типу. За умовами угоди Кларку не дозволяється використовувати комп'ютери без дозволу і нагляду з боку правоохоронних органів.

Компанія Twitter після інциденту провела внутрішнє розслідування. З'ясувалось, що хакери використовували метод телефонного фішингу. Вони змусили співробітників соцмережі думати, що ті спілкуються з іншими працівниками компанії, щоб отримати доступ до внутрішніх інструментів соціальної мережі.