Підконтрольний владі китайський додаток вираховує читачів західних ЗМІ: їх викликають на допит

Цензура в Китаї набуває особливих рис у тандемі з сучасними технологіями. Просунуті рішення забезпечують небачені раніше можливості стеження за людьми та блокування контенту. Одним з таких рішень став додаток, який таємно вистежував читачів західної преси, зокрема видання Bloomberg.

Основним завданням додатку є начебто попередження і блокування підозрілих телефонних дзвінків, виявлення шкідливих програм і всебічний захист китайських громадян від шахрайства з боку закордонних компаній. Однак за цими благородними мотивами ховається хирий план влади.

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Pegasus по-китайськи

Джерело провело власне розслідування, яке показало, що програма має таємне призначення. Лише у вересні 2021 року її встановили понад 200 мільйонів користувачів у Китаї.

Наразі вона не є обов'язковою до встановлення на рівні всієї країни. Влада лише рекомендує її. Проте, як зазначає Financial Times, деякі місцевого самоврядування примушують завантажувати додаток держслужбовців і тих, з ким вони працюють, наприклад, студентів або квартиронаймачів. Без цієї програми багатьом не вдається орендувати житло, записати дитину в школу або навіть отримати паспорт.

Я вперше бачу настільки кричуще зловживання владою, щоб просунути якийсь невідомий додаток,

– заявив житель провінції Аньхой, який без додатка не зміг отримати посвідчення особи.

Наслідки

Один з інформаторів видання розповів, що його викликали на допит після того, як він переглянув сайт однієї з американських служб новин.

Поліція поцікавилась чи є у нього зв'язки закордоном і як часто він читає закордонні ресурси.

Інший житель Китаю повідомив про постійні дзвінки з поліції протягом 4 днів поспіль через відвідування ним сайтів, які влада називає "особливо небезпечними". Серед них видання Bloomberg.

Жодна з відповідальних державних структур країни ситуацію не коментує. Також неясно, якими можуть бути наслідки для тих, хто відвідує "заборонені" зайти. Адже якщо влада напряму звинуватить людину, їй, імовірно, доведеться визнати, що інформація про це надійшла від шпигунського додатка.

Загалом же свобода слова у Китаї залишається на вкрай низькому рівні. Щорічний рейтинг "Індекс свободи преси" традиційно віддає країні одне з останніх місць. У 2021 році вона знаходиться на 177 сходинці зі 180 можливих. Гірше неї лише Туркменістан, Північна Корея та Еритрея, де кілька років тому взагалі заборонили пресу. Аналогічна ситуація спостерігалась і у 2020 році, і у 2019-му.