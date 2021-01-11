Сьогодні флагманські моделі смартфонів пропонують камери до 108 мегапікселів. Такі, наприклад, мають Samsung. Але вже в нинішньому році очікується поява сенсорів зі ще більшою кількістю пікселів.

Блогер Ice universe, який раніше неодноразово публікував точні дані про майбутні новинки мобільного світу, повідомляє про те, що у 2021-му Samsung анонсує ряд передових датчиків ISOCELL для камер смартфонів. У їх числі, як стверджується, буде 200-мегапіксельне рішення, пише Gizchina.

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Що відомо

Число 200 скоріш за все заокруглене. Ймовірно, новий датчик Samsung отримає 216 мільйонів пікселів. Таке припущення висловило джерело у зв'язку з тим, що 108-мегапіксельні камери часто називають 100-мегапіксельними, а отже і наступне покоління також спіткає подібне округлення задля зручності.

Якщо це правда, то нові сенсори компанії будуть у два рази потужнішими, ніж попередні. У випадку таких швидких темпів розвитку, коли можливості камер подвоюються щороку, Samsung досягне своєї цілі у 500 мільйонів пікселів уже у 2022-2023 році. Раніше повідомлялось про її плани зі створення датчиків зображень, які за своїми можливостями зможуть впритул наблизитися до людського ока. Південнокорейський гігант зазначає, що "біологічний сенсор" ока має роздільну здатність близько 500 мільйонів пікселів. Компанія в перспективі розраховує перевершити даний показник.

Сенсори зображень надвисокої роздільної здатності будуть корисні в системах машинного зору, автомобільних комплексах та дронах.