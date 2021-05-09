Нові фотографії з МКС, які перехоплюють подих

Астронавти, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції регулярно фотографують Землю. Маючи в користуванні найкращу фототехніку, вони роблять неймовірні світлини міст, річок, морів та океанів.
Цього разу в об'єктив фотокамер потрапив Піренейський півострів. Усі світлини зроблені з висоти понад 400 кілометрів над рівнем моря. Маючи в користуванні найкращу фототехніку, астронавти роблять знімки з неймовірною деталізацією.
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Балеарські острови, острів Форментера / Фото NASA
Середземноморське узбережжя Іспанії, мис Нао / Фото NASA
Середземноморське узбережжя Іспанії, місто Аліканте / Фото NASA
На фотографіях чітко видно мілину в морі, вигини прибережної лінії, пляжі, дороги, поля та навіть окремі будинки.
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Іспанія, місто Альбасенте / Фото NASA
Іспанія, аеропорт Саламанки / Фото NASA
Португалія, парафія Гафаня-де-Назаре / Фото NASA