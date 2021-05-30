Місяць, Кариби, Ніл та земний обрій: підбірка свіжих фотографій з Міжнародної космічної станції

Міжнародна космічна станція курсує сталою орбітою довкола Землі. В об'єктиви фотокамер членів екіпажу регулярно потрапляють цікавинки як на поверхні планети, так і в далекому космосі. Пропонуємо до перегляду останні зроблені фотографії з борту МКС

Переважно екіпаж Міжнародної космічної станції фотографує поверхню Землі. Іноді, коли на небі з'являється щось цікаве, астронавти розвертають свої фотокамери. Цього разу таким об'єктом став Місяць. Та все ж основна увага була прикута до Землі. Усі світлини були зроблені у період з 25 по 26 травня 2021 року.

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Пролітаючи над Монголією, астронавти сфотографували Місяць / Фото NASA



ОАЕ вночі: Абу-Дабі (вгорі), Дубаї та Шарджа (знизу), Аль-Айн (зліва) / Фото NASA



Колиска цивілізації / Фото NASA



Життя в Єгипті сконцентроване довкола Ніла / Фото NASA



Дельта Ніла / Фото NASA

Дивіться підбірку Космічні фотографії: нічна сторона Землі



Пролітаючи над Німеччиною / Фото NASA



Хмарність над Північною Атлантикою / Фото NASA



Така ж сама висока хмарність і над штатом Массачусетс / Фото NASA



Стейтен-Айленд, Нью-Йорк / Фото NASA

Дивіться підбірку Африканське узбережжя з космосу: разючі фотографії з МКС



Карибські острови / Фото NASA



Кариби / Фото NASA



Карибські острови з висоти понад 400 кілометрів / Фото NASA