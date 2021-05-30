Переважно екіпаж Міжнародної космічної станції фотографує поверхню Землі. Іноді, коли на небі з'являється щось цікаве, астронавти розвертають свої фотокамери. Цього разу таким об'єктом став Місяць. Та все ж основна увага була прикута до Землі. Усі світлини були зроблені у період з 25 по 26 травня 2021 року.

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Місяць
Пролітаючи над Монголією, астронавти сфотографували Місяць / Фото NASA

Дубаї
ОАЕ вночі: Абу-Дабі (вгорі), Дубаї та Шарджа (знизу), Аль-Айн (зліва) / Фото NASA

Ізраїль
Колиска цивілізації / Фото NASA

Єгипет
Життя в Єгипті сконцентроване довкола Ніла / Фото NASA

Каїр
Дельта Ніла / Фото NASA

Дивіться підбірку Космічні фотографії: нічна сторона Землі

Німеччина
Пролітаючи над Німеччиною / Фото NASA

Атлантика
Хмарність над Північною Атлантикою / Фото NASA

США
Така ж сама висока хмарність і над штатом Массачусетс / Фото NASA

Нью-Йорк
Стейтен-Айленд, Нью-Йорк / Фото NASA

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Карибські острови
Карибські острови / Фото NASA

Кариби
Кариби / Фото NASA

Карибські острови
Карибські острови з висоти понад 400 кілометрів / Фото NASA