Які шпалери обрати для телефона: постери від NASA

Агентство NASA активно займається популяризацією науки. Заходи, акції, конкурси та інше. В організації показують, що наука – це круто та цікаво. Одним з методів привернення уваги до наукової діяльності є виготовлення відповідної продукції. І постери для комп'ютерів та телефонів підходять для цього як найкраще.
І хоча ця підбірка не обмежується лише Сонячною системою, проте головний акцент саме на ній. Планети, комети, супутники, астероїди та карликові планети – усе це ви отримаєте у NASA Solar System. Плакати одного і того самого об'єкту можуть бути у декількох варіантах, тому обрати є з чого.
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Сонячна система, варіант В / Фото NASA
Сонце, варіант А / Фото NASA
Меркурій, варіант А / Фото NASA
Венера, варіант В / Фото NASA
Астероїд Веста; астероїд, варіант В / Фото NASA
Карликова планета Церера, варіант А / Фото NASA
Сатурн, варіант С / Фото NASA
Супутник Сатурна Титан, варіант С / Фото NASA
Супутник Сатурна Енцелад, варіант D / Фото NASA
Карликова планета Плутон, варіант С / Фото NASA
Комета Чурюмова-Герасименко, варіант А / Фото NASA
За межами Сонячної системи, варіант В / Фото NASA