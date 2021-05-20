Які шпалери обрати для телефона: постери від NASA

20 травня 2021 , 20:04
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Джерело:

NASA

Агентство NASA активно займається популяризацією науки. Заходи, акції, конкурси та інше. В організації показують, що наука – це круто та цікаво. Одним з методів привернення уваги до наукової діяльності є виготовлення відповідної продукції. І постери для комп'ютерів та телефонів підходять для цього як найкраще.

І хоча ця підбірка не обмежується лише Сонячною системою, проте головний акцент саме на ній. Планети, комети, супутники, астероїди та карликові планети – усе це ви отримаєте у NASA Solar System. Плакати одного і того самого об'єкту можуть бути у декількох варіантах, тому обрати є з чого.

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Сонячна система, варіант В / Фото NASA


Сонце, варіант А / Фото NASA


Меркурій, варіант А / Фото NASA


Венера, варіант В / Фото NASA


Астероїд Веста; астероїд, варіант В / Фото NASA


Карликова планета Церера, варіант А / Фото NASA


Сатурн, варіант С / Фото NASA


Супутник Сатурна Титан, варіант С / Фото NASA


Супутник Сатурна Енцелад, варіант D / Фото NASA


Карликова планета Плутон, варіант С / Фото NASA


Комета Чурюмова-Герасименко, варіант А / Фото NASA


За межами Сонячної системи, варіант В / Фото NASA

На сайті ви можете знайти ще багато подібних плакатів. Щоб скачати постери з високою роздільною здатністю, натисніть ТУТ.
Автор: Вячеслав Журба