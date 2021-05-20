Які шпалери обрати для телефона: постери від NASA

20:04

Агентство NASA активно займається популяризацією науки. Заходи, акції, конкурси та інше. В організації показують, що наука – це круто та цікаво. Одним з методів привернення уваги до наукової діяльності є виготовлення відповідної продукції. І постери для комп'ютерів та телефонів підходять для цього як найкраще.