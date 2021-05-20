І хоча ця підбірка не обмежується лише Сонячною системою, проте головний акцент саме на ній. Планети, комети, супутники, астероїди та карликові планети – усе це ви отримаєте у NASA Solar System. Плакати одного і того самого об'єкту можуть бути у декількох варіантах, тому обрати є з чого.

Читайте про небезпечний постер Чорна діра пожирає плакат: NASA опублікувала новий постер

Сонячна система
Сонячна система, варіант В / Фото NASA

Сонце
Сонце, варіант А / Фото NASA

Меркурій
Меркурій, варіант А / Фото NASA

Венера
Венера, варіант В / Фото NASA

Веста
Астероїд Веста; астероїд, варіант В / Фото NASA

Церера
Карликова планета Церера, варіант А / Фото NASA

Сатурн
Сатурн, варіант С / Фото NASA

Титан
Супутник Сатурна Титан, варіант С / Фото NASA

Енцелад
Супутник Сатурна Енцелад, варіант D / Фото NASA

Плутон
Карликова планета Плутон, варіант С / Фото NASA

Комета
Комета Чурюмова-Герасименко, варіант А / Фото NASA

Галактика
За межами Сонячної системи, варіант В / Фото NASA