10 небанальних подкастів та блогів про новини зі світу ІT та бізнесу

Подкасти все активніше вриваються у нашу культуру і стають щоденною потребою любителів послухати щось новеньке й цікаве. Вони мають більше переваг поряд з іншими видами контенту. Чому? Тому що їх можна слухати вранці, в обід і ввечері, не витрачаючи при цьому багато часу. Вони доступні на будь-яких платформах і не вимагають постійної концентрації уваги чи необхідності бути вдома.

Найпопулярнішими сервісами для прослуховування подкастів у 2021 році є Youtube, Apple Podcasts, Google і Spotify – до речі, останній переважає серед мілленіалів. Крім цього, вони стають відмінним приводом для просування реклами, адже 4 з 5 слухачів після прослуховування ролику у подкасті починають шукати додаткову інформацію про товар або послугу, а також починають стежити за сторінкою бренду у соціальних мережах.

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73% великих новинних агентств світу випускають подкасти, а серед українських радіостанцій цей вид контенту підтримують RadioScovoroda, Urban Space Radio, Радіо Аристократи і Радіо НВ. Окремі програми у зручному форматі висвітлюють будь-яку тему:

зміни клімату;

відносини між людьми;

огляд політичної ситуації;

або розвиток інформаційних технологій.

Топ-10 цікавих подкастів та блогів про технології

No name podcast



Подкаст з широкою тематикою / Скриншот

У подкасті теми розподілені за серіями, де у формі інтерв'ю гості говорять про важливі події в індустрії кібербезпеки. Тут Руслан Кіянчук і Влад Старун розбирають по поличках, чому батькам потрібно вчити дітей захищати власну приватність і які існують загрози квантового криптоаналізу. У подкасті максимально розкриті питання про сучасні проблеми криптографії, злами компанії Microsoft Exchange та причини пожежі в європейському хостинг-провайдері.

Лінк

Бегущий Банкир

Цей подкаст веде Андрій Оністрат, який кожного разу запрошує нових гостей озвучити свої думки про політику, бізнес, фінанси та всюдисущий маркетинг. Подкаст популярний через те, що у формі інтерв'ю герої випусків, зокрема Ігор Ніконов, Андрій Федорів та Євген Осипов, промовляють нові виклики для ринку нерухомості в кризу, тонкощі прибуткових сфер агробізнесу та причини значущості оцифрування бізнесу.

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Продуктивный Роман

Це подкаст про IT-продуктовий бізнес, юніт-економіку і особисту ефективність. Запрошені гості розповідають про успішні кейси, що зумовили значне зростання їх компаній. Тут знайдете дієві поради про те, як запустити власний бізнес, побудувати розумний будинок і продуктивно використовувати Calendly.

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Зроби Якнайкраще – Do Your Best



Обговорення на тему бізнесу та маркетингу / Скриншот

Автором подкасту є маркетолог Максим Шевчук, що запрошує експертів з різних галузей бізнесу. Валентин Яроменко розповідає про побудову відділу продажів здорової компанії, Ігор Стефурак дає свої прогнози майбутнього робототехніки в Україні, аналізує розвиток стартап-індустрії, а Іван Данішевський підраховує статистику киберспортсменів в Україні і вказує число тих, хто пробує себе в ролі геймерів.

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ІТНовосТІ

Огляд свіжих цікавих подій з IT-індустрії, приправлений коментарями ведучих. Той самий випадок, коли баланс між користю і розвагами дотриманий практично ідеально. Автори вибирають події, цікаві широкій аудиторії, тому інсайдів для побудови глобальних IT-планів чекати не варто, а ось убити 20 хвилин часу за чашкою кави або в пробці, при цьому не витративши їх даремно, - запросто!

Лінк

Проєкт Інтелект

Якщо вас хвилює питання, чи може штучний інтелект передбачити нові віруси і діагностувати хвороби, то цей подкаст розкриє вам карти про його дії на нас і світ. Він виходить за підтримки Сергія Купрієнко. Тут запрошені гості розповідають про етичному штучному інтелекті, іграх, в які грають кіберзлочинці і глибинних фейках. У деяких випусках експерти аналізують демократизацію роботи з нейронними мережами і ймовірність "зими штучного інтелекту".

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Рахуємо чужі гроші



Подкаст про бізнес-новини / Скриншот

У подкасті на Радіо НВ Антон Поліський та Ілля Кабачинський з гумором проводять цікавий аналіз бізнес-новин. Тут ви почуєте про те, чому платите податків більше, ніж Маск або Безос і скільки коштує українська люксова в'язниця. Крім того, вони зачіпають болючі теми про способи заробітку в Україні 2 мільярдів і осіб, які їх отримали під час пандемії.

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Loving IT

У цьому подкасті багато експертів діляться думками про алготрейдінг, розповідають, що таке смарт-контракти та як ціна на валюту б'є всі рекорди. Запрошені гості розкривають карти про дії геномних технологій, роботі 3D-біопринтінге, а також диво-професії, що наступають на п'яти маркетингу, PR-у і HR-у в IT-компаніях.

Лінк

Радіо Т

Цей подкаст інтригує тим, що його ведуть автори з різних країн, а в коментарях можна запропонувати тему наступного випуску. Тут мова йде про всі головні новини у світі IT: від програмування до високих комп'ютерних технологій. Якщо вам цікаво, чому майбутнє буде без паролів, як ми попалися на культ перепрацювань і вигорання і чому програмісти не пишуть документацію, то точно не пошкодуєте про витрачений час на цей аудіоконтент.

Лінк

Дій!



Подкаст про стартапи та бізнес з нуля / Скриншот

Тут можна послухати про досвід українських підприємців, що успішно запустили власні справи. Влад Ноздрачев розповідає про свої проекти Superludi, SUDO, інвестиції і світ брендів Андердог; Олег Андріюк ділиться секретом як побудувати бізнес на салатах; Олександр Крава розповідає як продавати ножі ручної роботи на весь світ.

Лінк

Цікаво Чому смартфони китайських виробників коштують дешевше ніж інші

Впевнені, що з цієї добірки подкастів будь-яка людина знайде щось цікаве для себе зі світу бізнесу і технологій. До того ж, контент зроблений з акцентом на сприйняття як мілленіалов, так і зумерів, щоб де завгодно проводити час з користю.