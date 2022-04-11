Підбірка онлайн-сервісів для пошуку зниклих під час війни
11 квітня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Мінцифри підготувало корисну підбірку телеграм-ботів, які можуть допомогти у пошуку людей, що зникли під час війни. Розповідаємо про корисних ботів та як ними користуватися.
Сучасні технології стали ефективним інструментом для волонтерів та розробників, які всіляко намагаються допомогти у боротьбі з наслідками жорстокої війни, яку Росія розгорнула в Україні. Зниклі безвісти люди, на жаль, один з неодмінних атрибутів будь-якої війни. Наступна підбірка сервісів допомагає знайти втрачених родичів, знайомих чи близьких.
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Телеграм-канали для пошуку зниклих
- "Пошук зниклих".
Мабуть, один з найбільших телеграм-ботів для пошуку дорослих та дітей, зниклих внаслідок вторгнення Росії в Україну. Зорієнтуватися в роботі бота доволі легко. До того ж там справно працюють хештеги міст.
Крім того, у чаті постійно з'являється інформація про зниклих та знайдених осіб.
- "Знайди рідних".
Ще один Телеграм-бот, який допоможе знайти зниклих родичів або друзів – з якими втрачено зв'язок через війну. Його створили за ініціативою "Міжнародної асоціації кібербезпеки" та інших громадських організацій.
- "Розшук за даними Національного інформаційного бюро".
Телеграм-бот, який надає інформацію про зниклих військових та цивільних. Цей бот допоможе відшукати родичів та близьких, які ймовірно, потрапили у полон чи загинули під час російсько-української війни.
- "Шукаю рідних Київська область".
Вже з назви видно, що цей Телеграм-бот орієнтований на пошук зниклих людей в Києві та Київські області. Бот допоможе знайти близьких та рідних, з якими ви втратили зв'язок під час війни.
- "Надія-бот. Допомога у пошуках людей у Харкові".
Ще один регіональний Телеграм-бот для пошуку зниклих людей у Харкові.
- "Пошук Україна 2022".
Це вже спеціальний канал в Telegram створений спеціально для пошуку людей по всій території Україні. Тут можна подати заявку у вигляді Google-форми, де потрібно вказати власні дані та дані людини, яку ви розшукуєте. Далі форма направляється волонтерам та бійцям Тероборони, які можуть допомогти відшукати потрібну особу.