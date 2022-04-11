Сучасні технології стали ефективним інструментом для волонтерів та розробників, які всіляко намагаються допомогти у боротьбі з наслідками жорстокої війни, яку Росія розгорнула в Україні. Зниклі безвісти люди, на жаль, один з неодмінних атрибутів будь-якої війни. Наступна підбірка сервісів допомагає знайти втрачених родичів, знайомих чи близьких.

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Телеграм-канали для пошуку зниклих