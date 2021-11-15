Підбірка найважчих космічних апаратів

За десятиліття з моменту запуску першого супутника у космос було виведено безліч космічних апаратів. Одні були маленькими, інші – являли собою справжніх велетнів. Та які з них були наймасивнішими? Читайте на Техно 24.

В історії космонавтики існує не так вже й багато масивних космічних апаратів. Річ у тім, що чим більша маса – тим більша потрібна ракета для виводу на орбіту. Також слід враховувати, що чим далі має летіти від Землі апарат – тим більше йому потрібно палива. Цим, наприклад, зумовлюються розміри "місячної ракети" "Сатурн-5", який міг важити майже 3 тисячі тонн.

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Найбільші космічні апарати в історії

6. Космічна станція "Скайлаб"



Американська космічна станція "Скайлаб" / Фото Wikipedia

"Скайлаб" – це поки що єдина національна американська станція в історії. При довжині понад 24 метри, ширина станції складала 6,6 метра. Об'єкт мав безпрецедентно великий житловий об'єм на той час – 352 кубічні метри. Так було через те, що космічна станція по суті була третім ступенем велетенської ракети "Сатурн-5". Маса "Скайлаб" – 77 тонн.

Станція прийняла три експедиції та, чекаючи на запуск шаттла, зійшла з орбіти у 1979 році.

5. Китайська космічна станція "Тяньгун"



Внутрішнє убрання центрального модуля "Тяньгун" / Фото Wikipedia

Перший модуль Китайської космічної станції "Тяньхе" був виведений на орбіту в кінці квітня 2021 року. Сьогодні станцію активно облаштовують тайконавти.

Враховуючи таємничість Китаю, важко відповісти, яка саме маса буде у станції. Називаються різні цифри: 80 – 100 тонн.

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4. "Буран"



Старт "Бурана" та "Енергії" у 1988 році / Фото Wikipedia

"Буран" – це радянський аналог шаттла. Доля космічного ракетоплана не варта заздрості – здійснивши єдиний космічний безпілотний політ у 1988 році, апарат залишився прикутим до землі назавжди.

На відміну від того ж шаттла, "Буран" виводився на орбіту спеціально розробленою ракетою-носієм "Енергія". Маса ракетоплану при повному завантаженні становила 105 тонн.

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Перший запуск шаттла в місії STS-1 / Фото NASA Flickr Johnson

Легендарні шаттли здійснили 135 запусків. 133 виявилися успішними, 2 місії закінчилися аваріями, які забрали життя 14 людей. Човник міг виводити на орбіту близько 27 тонн корисного вантажу та й самого себе на додачу – на відміну від "Бурану", шаттлу не потрібна була окрема ракета-носій. Ракетоплан використовував власні двигуни RS-25, які отримували паливо від підвісного бака (який пізніше відстрілювався) та два твердопаливні прискорювачі.

Маса шаттла була ненабагато більшою, ніж в аналога "Бурана" – близько 110 тонн при повному завантаженні.

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2. "Мир"



Космічна станція "Мир" / Фото Wikipedia

Радянська космічна станція "Мир" стала сильним підґрунтям для побудови МКС, адже забезпечила неоціненний досвід. На станції побували астронавти багатьох країн світу. Проте станція мала проблеми й була контрольовано затоплена у 2001 році. Маса об'єкту складала приблизно 140 тонн.



Так виглядала МКС у 2018 році / Фото NASA Flickr Johnson

Міжнародна космічна станція служить на благо людства з 1998 року. Це неймовірний приклад людської кооперації у космосі, в який вкладено десятки мільярдів доларів. Окрім велетенських розмірів, МКС має й найбільшу масу – приблизно 457 тонн.