День астрономії: підбірка космічних Lego

15 травня 2021 , 05:05
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Джерело:

Lego

Конструктори Lego одна з улюблених забавок дітей. Та їх люблять складати і дорослі. Компанія пропонує великий вибір продукції, тому ви завжди можете обрати, чим розважитись сьогодні.

До Міжнародного дня астрономії купувати потрібно лише космічні Lego. Конструктори зроблені так добре, що допоможуть вам поринути у космос з головою.

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Конструктор Lego / Фото Lego

Підбірка конструкторів Lego на космічну тематику


Saturn-V, модель командного та місячного модулів з програми "Аполлон" / Фото: Lego

Така модель ракети "Старун-5", місячного модуля та командного модуля коштуватиме 155 доларів.

 
Шаттл та "Габбл" / Фото Lego

Набір, у який входить космічний човник Discovery та телескоп Hubble буде коштувати 240 доларів.

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МКС / Фото Lego

Модель Міжнародної космічної станції та маленького шаттлу виглядає вже не так детально, як модель шаттла. Тому ціна теж менша – 90 доларів.


Аполлон-11 / Фото Lego

Модель місячного модулю "Аполлона-11" обійдеться поціновувачам космічної тематики у 120 доларів.

Автор: Вячеслав Журба