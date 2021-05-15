До Міжнародного дня астрономії купувати потрібно лише космічні Lego. Конструктори зроблені так добре, що допоможуть вам поринути у космос з головою.
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Конструктор Lego / Фото Lego
Підбірка конструкторів Lego на космічну тематику
Saturn-V, модель командного та місячного модулів з програми "Аполлон" / Фото: Lego
Така модель ракети "Старун-5", місячного модуля та командного модуля коштуватиме 155 доларів.
Шаттл та "Габбл" / Фото Lego
Набір, у який входить космічний човник Discovery та телескоп Hubble буде коштувати 240 доларів.
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МКС / Фото Lego
Модель Міжнародної космічної станції та маленького шаттлу виглядає вже не так детально, як модель шаттла. Тому ціна теж менша – 90 доларів.
Аполлон-11 / Фото Lego