Хвостаті блукальці: підбірка фотографії комет з космосу

Комети з гарним та чітким хвостом рідкісне явище. Тому кожна поява космічного гостя на небі супроводжується неабияким фурором. Люди на Землі шукають гарний ракурс для фотографії. Астронавти в космосі теж не залишаються осторонь.

У давнину комети вважали передвісниками лихих подій. У сьогодення людство знає, що нічого забобонного у появі комети на небі немає. Також ми знаємо, що космічні блукальці з'являються регулярно та не всі із них ми можемо спостерігати неозброєним оком. Деякі взагалі не переживають зустріч з Сонцем та розвалюються на шматки.

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Вид комету C/2020 F3 (NEOWISE) з МКС: дивитись відео онлайн

Підбірка фотографії комет з космосу

Фотографії C/1995 O1 (Гейла — Боппа)

Комета стала прикрасою неба у 90-х роках ХХ століття. Неозброєним оком її можна було спостерігати рекордні 18 місяців. Астронавти на борту шаттла Columbia у 1997 році зробили декілька кадрів комети.



Комета Гейла-Боппа / Фото NASA



Комета Гейла-Боппа / Фото NASA



Комета Гейла-Боппа / Фото NASA

Фотографії C/2014 Q2 (Лавджой)

Відкрита у 2014 році австралійським астрономом Террі Лавджоєм. На жаль, жителі північної півкулі не мали можливості повноцінно насолодитися видовищем.



Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA



Спостерігати за кометою з МКС саме задоволення / Фото NASA



Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA



Комета C/2014 Q2 (Лавджой) / Фото NASA



Прикраса нічного неба / Фото NASA