Сонячне затемнення 2021: фотографії з України та світу

19:15

У четвер, 10 червня, відбулося доволі рідкісне явище – практично повне затемнення Сонця Місяцем, в результаті чого можна було спостерігати "вогняне кільце". На жаль, жителі України могли спостерігати чише часткове затемнення при якому Місяць покривав лише 5% поверхні Сонця. Однак ми зібрали для вас фото з різних місць, у тому числі й України.