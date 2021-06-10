Сонячне затемнення 2021: фотографії з України та світу

10 червня 2021 , 19:15
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Джерело:

24 канал

У четвер, 10 червня, відбулося доволі рідкісне явище – практично повне затемнення Сонця Місяцем, в результаті чого можна було спостерігати "вогняне кільце". На жаль, жителі України могли спостерігати чише часткове затемнення при якому Місяць покривав лише 5% поверхні Сонця. Однак ми зібрали для вас фото з різних місць, у тому числі й України.

Спостерігати "вогняне кільце" можна було 10 червня. Максимальної фази затемнення в Укаїні досягло о 13:41:51 за Києвом. У багатьох містах України спостерігати сонячне затемнення було вкрай важко через високу хмарність, однак кілька чудових кадрів таки вдалося вловити.

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Сонячне затемнення в Україні – фото

Сонячне затемнення у Рівному / Фото Oleksiy Semeshchuk

Фото сонячного затемнення у Збаражі / Фото Ревун Андрій


Маскимальна фаза сонячного затемнення в Україні – Івано-Франківськ / Фото Олексій Німчук

Фото сонячного затемнення в інших країнах


Сонячне затемнення в Торонто, Канада / Фото Michael Sidofdky

Фото затемнення з США / Фото NASA

Затемнення Сонця у Соммерсеті / Фото Will Gater

Фото затемнення із Нью-Йорка / Фото Gary Hershorn

Сонячне затемнення у Квебеку / Фото Lac Bataille


Фото затемнення з Нідерландів / Фото Erik van Hurck


Ще фото з Нідерландів / Фото Dennis van Dijkhuizen

 

Автор: Михайло Года