Спостерігати "вогняне кільце" можна було 10 червня. Максимальної фази затемнення в Укаїні досягло о 13:41:51 за Києвом. У багатьох містах України спостерігати сонячне затемнення було вкрай важко через високу хмарність, однак кілька чудових кадрів таки вдалося вловити.
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Сонячне затемнення в Україні – фото
Сонячне затемнення у Рівному / Фото Oleksiy Semeshchuk
Фото сонячного затемнення у Збаражі / Фото Ревун Андрій
Маскимальна фаза сонячного затемнення в Україні – Івано-Франківськ / Фото Олексій Німчук
Фото сонячного затемнення в інших країнах
Сонячне затемнення в Торонто, Канада / Фото Michael Sidofdky
Фото затемнення з США / Фото NASA
Затемнення Сонця у Соммерсеті / Фото Will Gater
Фото затемнення із Нью-Йорка / Фото Gary Hershorn
Сонячне затемнення у Квебеку / Фото Lac Bataille
Фото затемнення з Нідерландів / Фото Erik van Hurck
Ще фото з Нідерландів / Фото Dennis van Dijkhuizen