Спостерігати "вогняне кільце" можна було 10 червня. Максимальної фази затемнення в Укаїні досягло о 13:41:51 за Києвом. У багатьох містах України спостерігати сонячне затемнення було вкрай важко через високу хмарність, однак кілька чудових кадрів таки вдалося вловити.

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Сонячне затемнення в Україні – фото

Сонячне затемнення у Рівному / Фото Oleksiy Semeshchuk

Фото сонячного затемнення у Збаражі / Фото Ревун Андрій

Затемнення
Маскимальна фаза сонячного затемнення в Україні – Івано-Франківськ / Фото Олексій Німчук

Фото сонячного затемнення в інших країнах

Затемнення
Сонячне затемнення в Торонто, Канада / Фото Michael Sidofdky

Фото затемнення з США / Фото NASA

Затемнення Сонця у Соммерсеті / Фото Will Gater

Фото затемнення із Нью-Йорка / Фото Gary Hershorn

Сонячне затемнення у Квебеку / Фото Lac Bataille

затемнення
Фото затемнення з Нідерландів / Фото Erik van Hurck

затемнення
Ще фото з Нідерландів / Фото Dennis van Dijkhuizen

 