Під виглядом подарунків: хакери з FIN7 розповсюджували USB-накопичувачі з вірусом поштою

Члени хакерського угруповання FIN7 вдалися до вкрай винахідливого способу поширення вірусів. Вони розсилали флешки з вразливим програмним забезпеченням поштою під виглядом подарунків для співробітників американських компаній, у тому числі з оборонної та транспортної галузей.

Зловмисники розраховують на довірливість людей і те, що вони будуть використовувати отримані як подарунок накопичувачі на робочих місцях. Найчастіше флешки зі шкідливим ПЗ поширювалися від імені Міністерства охорони здоров'я США та деяких соціальних служб.

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Як виглядали "подарунки" від хакерів

Для більшої переконливості зловмисники додавали опис вмісту накопичувача, стверджуючи, що на ньому зберігаються важливі дані щодо епідемії коронавірусної інфекції та актуальні рекомендації для громадян. У деяких випадках шкідливі USB-накопичувачі доставлялися в декоративній подарунковій упаковці, начебто вони були відправлені через Amazon, і доповнювалися підробленими благодійним листом та подарунковою карткою.

Хакери FIN7 не вперше вдаються до такого способу зараження

За даними ФБР, ця схема використовувалася хакерами, а перші подібні посилки було виявлено ще

Щодо угруповання FIN7, то йому за час існування приписують крадіжку не менше 1 мільярда доларів за допомогою різних схем та шкідливого ПЗ. Відомо, що хакери не вперше використовують подібні схеми запровадження шкідливих програм в інфраструктуру компаній.

Угруповання FIN7 також у минулому використовувало подібну схему, доставляючи жертвам посилки з підробленими подарунковим сертифікатом, м'якою іграшкою та USB-накопичувачем з бекдором Griffon, що дозволяє взяти під контроль заражений комп'ютер.