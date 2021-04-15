Під виглядом повідомлень від "Нової пошти" пересилають небезпечний вірус

Експерти виявили новий шахрайський метод в мережі. Хакери розсилають шкідливе програмне забезпечення, маскуючи його під повідомлення від "Нової пошти".

Шахрайську схему виявила урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Якщо користувач перейде за небезпечним посиланням, то натрапить на архів, що містить шкідливе програмне забезпечення Agent Tesla.

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Додамо, що Agent Tesla є вдосконаленим трояном віддаленого доступу (RAT). Вірус може відстежувати і збирати дані про введення даних з клавіатури, а також робити скріншоти та отримувати облікові дані з браузерів чи поштових служб користувачів.

Як працює схема

Листи містять інформацію нібито від "Нової пошти" про відправку вантажу. Також у повідомленні користувача просять перейти за посиланням для перегляду деталей відправки.

Масові розсилки торкнулися електронних поштових адрес державних органів України.

Якщо ви виявили у себе такий лист, то команда CERT-UA просить звертатися на пошту cert@cert.gov.ua, по телефону (044) -281-88-05 або заповнивши форму на сайті.