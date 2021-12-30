Роскомнадзор створив Реєстр аудіовізуальних сервісів в грудні 2020 року з метою моніторингу забороненого контенту в онлайн-кінотеатрах. До нього увійшли ресурси, орієнтовані на російську аудиторію, з відвідуваністю понад 100 тисяч користувачів на добу. Внесені до нього відеосервіси повинні, зокрема, зареєструвати окрему юридичну особу і зберігати дані російських користувачів на території країни, відкривати офіси.

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Що відбувається

Як пишуть джерела, тепер Netflix буде зобов'язаний транслювати 20 безплатних федеральних каналів. Серед таких:

Перший канал.

П'ятий канал.

Спас.

Звєзда.

Росія 1.

Росія 24.

НТВ.

ТНТ

СТС

РенТВ

ТВ3 та інші.

Є й інші вимоги. Наприклад, за законами Росії власником аудіовізуального сервісу має бути російська юридична особа, а іноземні власники можуть контролювати не більше 20 відсотків статутного капіталу. Тому компанії Netflix Inc, якій зараз належить сервіс, необхідно відкрити юрособу в Росії та знайти партнера на 80 відсотків частки компанії або ж звернутися в урядову комісію за спеціальним дозволом про збереження 100-відсоткового контролю.

Чи підкориться компанія, поки невідомо.

Росія проти здорового глузду: хто виграє

Наразі мережа рясніє заголовками про те, що такі компанії як Google, Apple, Meta та інші ігнорують вимогу відкрити офіси в Росії до 1 січня. Перша, крім того, намагається скасувати гігантський штраф, який місцевий суд зобов'язав виплатити після блокування YouTube-каналу "Царьград". Як пише Радіо Свобода з посиланням на російський Forbes, сума штрафу може в результаті перевищити обсяг всього світового багатства, яке сьогодні оцінюється в понад 500 трильйонів доларів. Звідки ж така сума?

Річ у тім, що після блокування YouTube-каналу "Царьград ТВ" у липні 2020 року, його власники подали на Google до суду. Компанія програла і її зобов'язали виплачувати по 100 тисяч рублів щодня, доки обліковий запис не буде відновлено. Ба більше, щотижня ця сума збільшуватиметься вдвічі. За підрахунками, через сім місяців розмір неустойки досягне 94 трильйонів рублів і майже зрівняється з капіталізацією Alphabet – материнської компанії Google. За рік і два місяці штраф перевищить сукупний обсяг російської грошової маси, а за 1,5 року – обсяг всього світового багатства.

Сама ж Google не може розблокувати канал, оскільки належить він людині з санкційного списку США та ЄС – Костянтину Малофєєву. Тому їй залишається або платити штраф, або припинити роботу в Росії.

Компанія подавала прохання про скасування штрафу, однак суд їй у цьому відмовив.