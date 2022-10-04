Чому це справді важливе дослідження

Отримані знання в ході дослідження проливають світло на процеси циркулювання води на Землі і того, як розвиваються й змінюються океани та водне середовище. Також це дослідження допоможе зрозуміти процеси утворення та еволюції океанів протягом останніх 4,5 мільярда років, тобто впродовж усього віку Землі.

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У цьому дослідженні ми продемонстрували, що перехідна зона не є сухою губкою, а містить значну кількість води. Це також наближає нас на крок до ідеї Жюля Верна про океан всередині Землі,

– сказав Франк Бренкер, науковий співробітник Інституту наук про Землю при Університеті Гете у Франкфурті

Хоча цей величезний резервуар, швидше за все, являє собою темну суспензію осаду і гідрогенної породи під постійним впливом неймовірного тиску, його об'єм може бути надзвичайним у загальних масштабах.

За словами Бранкера, цей осад може утримувати велику кількість води і CO2. Але досі було незрозуміло, скільки саме потрапляє в перехідну зону у вигляді більш стабільних, водних мінералів і карбонатів, тож зараз не ясно, чи дійсно там зберігається велика кількість води.

Насправді згідно із заявою, тільки в перехідній зоні може міститися води у шість разів більше, ніж у всіх океанах Землі разом узятих.

Як алмаз допоможе зрозуміти, що відбувається в перехідній зоні

Алмаз, який проаналізувала команда, походить з регіону в мантії Землі, де найбільш поширений рингвудит – мінерал, який утворюється тільки при високих рівнях тиску і температури в мантії Землі, але може досить добре утримувати воду. Доказом дослідників стало те, що досліджуваний камінь містив рингвудит, а отже, і воду.

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Вчені раніше підозрювали, що в перехідній зоні Землі міститься багато води, проаналізувавши схожий алмаз ще у 2014 році, але останні дослідження додають впевненості та провокують більше уважних спостережень у цьому напрямку.

Крім того, наявність рингвудиту в одному алмазі знайденому в окремому регіоні може свідчити про те, що конкретно цей регіон може бути оточений водним середовищем. Наявність ще одного такого ж алмазу знайденого в іншому місці свідчить на користь ідеї, що перехідна зона справді може містити значні обсяги води.