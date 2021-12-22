Під час дослідження у шельфовому льодовику пробурили отвір глибиною 192 метри. Під ним виявилася водна порожнина глибиною 58 метрів. Інша свердловина пішла крізь лід на 190 метрів, глибина води під нею була 110 метрів.

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Що знайшли дослідники

У цьому темному, холодному і мізерному місці вчені знайшли цілу екосистему.

Наприклад, команда виявила 77 видів мохів . Це морські тварини, що нагадують корали.

. Це морські тварини, що нагадують корали. Живуть вони колоніями та харчуються, виловлюючи мікроводорості з навколишньої води.

Однак розмноження мікроорганізмів, яких їсть мшанка, залежить від наявності сонячного світла. Джерело при цьому зазначає, що до найближчого вільного від льоду місця 9,6 кілометра, а до краю шельфового льодовика – 700 кілометрів.

Дивно, що ми знайшли стільки видів тварин, більшість з яких харчуються фітопланктоном, але ніякі рослини або водорості не можуть жити в цьому середовищі. Отже, велике питання полягає в тому, як ці тварини виживають і процвітають тут? Відкриття життя в цих екстремальних умовах, є повною несподіванкою і нагадує нам, наскільки унікальне та особливе морське життя Антарктики. Біорізноманіття, яке ми виявили під обома свердловинами, виявилося високим навіть для відкритого моря континентального шельфу Антарктики,

– говорить головний дослідник проекту, морський біолог Британської антарктичної служби Девід Барнс.



Фрагменти мшанок, знайдені на морському дні / Фото Science alert

Вчені також провели вуглецевий аналіз залишків давно померлих мшанок. Найстарішій виявилося 5 800 років – стільки існує екосистема. Притому, що за цей час були періоди, коли льодовик навколо неї досягав дна. Дослідники припускають, що фітопланктон відносило потоком води далеко під лід з ділянок, де була відкрита вода.