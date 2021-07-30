Як заявляє влада, працівники сховища Victorian Big Battery, розташованого недалеко від Мельбурна, були евакуйовані. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

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Що відомо про інцидент

Проєкт сховища потужністю 300 МВт і ємністю 450 МВт·год, планують запустити до грудня.

Neoen і Tesla тісно співпрацюють з аварійними службами на місцях, щоб впоратися з ситуацією,

— сказано в заяві директора Neoen Луї де Самбюсі.



Пожежа в одному з блоків Tesla Megapack / Фото NINE NEWS

Об'єкт відключили від мережі. За словами де Самбюсі, "це не вплине на електропостачання".

Також пожежники провели моніторинг забруднення атмосфери довкола 13-тонної батареї. Для людей загрози немає. Попри це екстрені служби про всяк випадок оголосили попередження щодо токсичного диму в сусідніх районах Бейтсфорд, Белл-Пост-Хілл, Лавлі Бенкс та Мурабул. Мешканців попросили закрити вікна, вентиляційні отвори та димохідні труби, забрати домашніх тварин всередину і самим не покидати помешкання.

Причина загоряння в заяві не названа. Австралійський офіс Tesla поки не реагує на звернення ЗМІ.