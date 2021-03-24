Під час пандемії в українському YouTube виникли унікальні тренди

Пандемія істотно змінила інтереси людей, багато почали реалізовувати навчання та хобі онлайн. Українське представництво Google підбило підсумки щодо контенту у сервісі YouTube, та як він змінився за час карантину.

Про тренди YouTube, як на світовому ринку, так і в Україні, розповіли в українському представництві Google, в рамках пресконференції "YouTube контент на експорт".

Цікаво Цифра дня: за рік кількість українських користувачів в соцмережах зросла на 7 мільйонів

Зокрема, значної популярності в світі набув контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися та відпочивати.

Щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

Що обирають українці

При цьому фахівці кажуть, що українському сегменті YouTube під час пандемії з'явилися “унікальні тренди”. Зокрема, у грудні 2020 року освітній контент в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього.

Також збільшилась зацікавленість глядачів у туристичному контенті – відео про походи і рафтинг зросли на понад 80%.

Цікаво, що з найцікавіших трендів в українському YouTube став контент присвячений риболовлі – час перегляду відповідних відео зріс на понад 50% у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року.