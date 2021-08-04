Продукт створили спеціально для фанатів франшизи "Зоряні війни". Продажі стартують 11 листопада.

Цікаво Засновника компанії Nikola, яка намагалась копіювати Tesla, звинуватили у шахрайстві

Що відомо

Це перший в історії фірмовий тамагочі, у якому доглядати потрібно за культовим дроїдом R2-D2. Це ліцензований продукт, він представлений на офіційному сайті всесвіту Star Wars.

Компанія передбачила два кольори: синій з білими акцентами і білий — з синіми.

Виробник розповідає, що в програмі буде доступно 19 різноманітних навичок для дроїда, включаючи дві невеликі гри, наприклад, гасіння пожежі, пройшовши в які можна буде розблокувати ще сім.



R2-D2 Tamagotchi / Фото Bandai

Ціна

Ціну іграшки поки не розкривають, але подібні аналоги за іншими франшизами продаються у США у середньому за 25 доларів.