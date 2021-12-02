У Перу знайшли моторошну стародавню мумію

Методи муміфікації у світі відомі давно й розвивалися вони паралельно на кількох континентах. Завдяки цьому у сучасних науковців є унікальна можливість дослідити стародавні традиції, дієту давніх людей, їхні хвороби та інше. Але іноді мумії бувають дуже моторошними

Неподалік міста Ліма, столиця Перу, була виявлена підземна гробниця, в якій археологи знайшли давню мумію. Виявилося, що залишки тіла в усипальниці належать людині з доінкської доби. Поховали мумію у проміжку між 800 – 1200 роками нашої ери.

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Знайдена біля Ліми мумія / Фото The Indian Express

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Дивлячись на тіло, відразу можна помітити те, що воно зв'язане. Також досить незвичним видається те, що людина закрила лице руками. Науковці говорять, що це, ймовірно, був складний поховальний обряд, поширений у давнину на території Перу. До речі, стать мумії досі не встановили, але відомо, що людині було близько 25 – 30 років на момент смерті.



Моторошна мумія з Перу / Фото Daily Mail

Тіло було розташоване у поховальній камері, яка має довжину близько 3 метрів. Глибина захоронення – 1,4 метра. Разом з мумією знайшли залишки кукурудзи й інших рослин, різноманітні знаряддя праці та керамічні горщики із залишками "чогось рослинного". Також у поховальній камері знайшли скелет морської свинки та, ймовірно, собаки.

Тепер на знахідку чекають безліч досліджень. Науковці проведуть точне датування, щоб звузити час, коли тіло було поховане. Також мумію будуть досліджувати предметно, щоб дізнатися що людина їла, які хвороби та патології вона мала.