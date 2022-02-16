У Перу виявили мумії дітей, яких принесли у жертву

Муміфікація тіл людей, які померли практикувалася повсюдно у світі. Сьогодні мумії дозволяють науковцям краще зрозуміти культуру та традиції давніх країни.

Наприклад, раніше ми писали про моторошну перуанську мумію, яку знайшли неподалік столиці країни – міста Ліма. Виявилося, що на цьому відкриття археологів не закінчилися, адже були виявлені ще шість мумій, які належать дітям.

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Муміфіковане дитяче тіло / Фото Phys

Детальніше про моторошне відкриття

Якщо мумія дорослого чоловіка, яку знайшли раніше, здавалася моторошною, то шість муміфікованих дітей біля неї – це ще страшніше. Усі тіла були загорнуті у тканину й розміщувалися біля входів в усипальницю. Також неподалік були виявлені залишки немуміфікованих тіл людей.

Спеціалісти вважають, що діти були вбиті близько 1200 років тому, були принесені в жертву. Вони мали супроводжувати "дорослого покійника", якому на момент смерті було близько 20 років, у потойбічному житті. Археологи припускають, що "доросла мумія" належала вельможі й саме тому йому принесли жертву. Цілком ймовірно, що вбиті діти були йому кровною ріднею.