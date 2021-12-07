Першу публікацію у Вікіпедії продають на NFT-аукціоні

Співзасновник Вікіпедії Джиммі Уельс виставив на торги першу правку, зроблену на ресурсі. Шматочок історії продадуть як NFT.

Уельс також продає комп'ютер Apple iMac, на якому він працював над сайтом. Ставку можна зробити на аукціоні Christie's.

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Що відомо про лот

Стартова ціна токена – 100 доларів.

Виторг від продажу піде частково на благодійність, частково — на розвиток і просування ресурсу WT:Social. Це нова соціальна мережа, яку Уельс бачить як альтернативу Facebook і Twitter.

Аукціон завершиться 15 грудня.

Після завершення NFT-аукціону новий власник отримає контроль над однією вебсторінкою. Як і всю іншу Вікіпедію, будь-хто зможе редагувати її, змінивши те, що на ній написано. Однак вже через п’ять хвилин вона повернеться до початкового стану з одним знаменитим записом: "Hello, World!".

NFT дасть новому власнику можливість змінити тимчасове вікно редагування і навіть повністю відключити його.

Як каже сам продавець, художня концепція полягає в тому, щоб показати людям момент початку – те, в яких умовах все зароджувалося.

Те, що ви бачите, це те, як виглядала Вікіпедія в момент, коли я налаштував програмне забезпечення. Художня концепція полягає в тому, щоб повернути людей у ​​той момент, коли я створив вебсайт і мав подумати: "Боже, він такий вразливий. Будь-хто може редагувати. Це може просто зруйнувати все, і за п’ять хвилин мене захоплять тролі",

— каже Уельс.

Два роки тому Джиммі Уельс запустив Wikitribune, онлайн-видання, призначене для боротьби з фейковими новинами. На ньому публікували оригінальні історії журналістів. Однак сайт так і не прижився, тож тепер він перезапускається як WT:Social – соцмережа і платформа для обміну новинами. Як і Вікіпедія, WT:Social буде фінансуватися коштом пожертв користувачів, а не реклами.