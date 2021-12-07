Уельс також продає комп'ютер Apple iMac, на якому він працював над сайтом. Ставку можна зробити на аукціоні Christie's.

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Що відомо про лот

Стартова ціна токена – 100 доларів.

Виторг від продажу піде частково на благодійність, частково — на розвиток і просування ресурсу WT:Social. Це нова соціальна мережа, яку Уельс бачить як альтернативу Facebook і Twitter.

Аукціон завершиться 15 грудня.

Після завершення NFT-аукціону новий власник отримає контроль над однією вебсторінкою. Як і всю іншу Вікіпедію, будь-хто зможе редагувати її, змінивши те, що на ній написано. Однак вже через п’ять хвилин вона повернеться до початкового стану з одним знаменитим записом: "Hello, World!".

NFT дасть новому власнику можливість змінити тимчасове вікно редагування і навіть повністю відключити його.

Як каже сам продавець, художня концепція полягає в тому, щоб показати людям момент початку – те, в яких умовах все зароджувалося.

Те, що ви бачите, це те, як виглядала Вікіпедія в момент, коли я налаштував програмне забезпечення. Художня концепція полягає в тому, щоб повернути людей у ​​той момент, коли я створив вебсайт і мав подумати: "Боже, він такий вразливий. Будь-хто може редагувати. Це може просто зруйнувати все, і за п’ять хвилин мене захоплять тролі",

— каже Уельс.

Два роки тому Джиммі Уельс запустив Wikitribune, онлайн-видання, призначене для боротьби з фейковими новинами. На ньому публікували оригінальні історії журналістів. Однак сайт так і не прижився, тож тепер він перезапускається як WT:Social – соцмережа і платформа для обміну новинами. Як і Вікіпедія, WT:Social буде фінансуватися коштом пожертв користувачів, а не реклами.