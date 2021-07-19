Thales Alenia Space займеться створенням житлових модулів для приватної космічної станції Axiom

Проєкт першої приватної космічної станції від компанії Axiom Space обростає подробицями. Нещодавно Axiom уклала угоду з франко-італійським виробником аерокосмічної техніки Thales Alenia Space. Компанія розробить і поставить герметичні модулі для станції, яка повинна бути запущена у 2024 році.

Якою буде перша приватна космічна станція

Концепція Axiom Space передбачає будівництво космічної станції на базі МКС – до моменту готовності вона буде зістикована з МКС. Коли всі системи будуть готові, станція Axiom відокремиться від МКС і буде функціонувати як самостійний комерційний центр для космічних місій і наукових експериментів.

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По суті, рішення Axiom – це приватний готель для провідних інженерів і вчених, зацікавлених в освоєнні космосу. Житлові модулі для цих фахівців побудує Thales Alenia Space.

Що відомо про станцію-готель від Axiom

Кожен модуль Thales Alenia буде включати:

місця для чотирьох пасажирів;

систему захисту від мікрометеоритів;

та захист від космічного сміття.

Зараз модулі перебувають на стадії проєктування. Компанія вже завершила розробку чотирьох радіальних перегородок для модуля в Італії, але поки не готова поділитися результатами перших випробувань.



Розробка житлових модулів вже почалася / Фото Thales Alenia Space

Коли почнуть складати станцію

Thales Alenia планує приступити до складання першого повнорозмірного модуля у вересні цього року і завершити роботу до осені 2022 року. Цей модуль буде відправлений на виробничі лінії Axiom в Техасі у липні 2023 року, де компанія інтегрує в них основні технічні системи та підготує до запуску в 2024 році.

Якщо перший спільний проєкт Axiom і Thales Alenia буде реалізований без проблем, партнери розглянуть можливість розширення співпраці в майбутньому.

Зараз Axiom Space співпрацює з NASA та SpaceX у рамках місії Axiom Mission 1 (AX-1) – це перший випадок, коли на Міжнародну космічну станцію відправляться приватні туристи. Axiom. Восьмиденна місія буде запущена з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді, пасажири полетять на кораблі Crew Dragon від SpaceX.