Якою буде перша приватна космічна станція
Концепція Axiom Space передбачає будівництво космічної станції на базі МКС – до моменту готовності вона буде зістикована з МКС. Коли всі системи будуть готові, станція Axiom відокремиться від МКС і буде функціонувати як самостійний комерційний центр для космічних місій і наукових експериментів.
Цікаво NASA реанімувало Hubble: телескоп продовжить досліджувати космос
По суті, рішення Axiom – це приватний готель для провідних інженерів і вчених, зацікавлених в освоєнні космосу. Житлові модулі для цих фахівців побудує Thales Alenia Space.
Що відомо про станцію-готель від Axiom
Кожен модуль Thales Alenia буде включати:
- місця для чотирьох пасажирів;
- систему захисту від мікрометеоритів;
- та захист від космічного сміття.
Зараз модулі перебувають на стадії проєктування. Компанія вже завершила розробку чотирьох радіальних перегородок для модуля в Італії, але поки не готова поділитися результатами перших випробувань.
Розробка житлових модулів вже почалася / Фото Thales Alenia Space
Коли почнуть складати станцію
Thales Alenia планує приступити до складання першого повнорозмірного модуля у вересні цього року і завершити роботу до осені 2022 року. Цей модуль буде відправлений на виробничі лінії Axiom в Техасі у липні 2023 року, де компанія інтегрує в них основні технічні системи та підготує до запуску в 2024 році.
Якщо перший спільний проєкт Axiom і Thales Alenia буде реалізований без проблем, партнери розглянуть можливість розширення співпраці в майбутньому.