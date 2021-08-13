Маленький ювілей: першому масовому комп'ютеру IBM 5150 виповнилося 40 років
Джерело:24 канал
Сьогодні ми настільки звикли до наявності комп'ютерів, що навіть не задумуємось над тим, що колись людство якось обходилось без них. Лише сорок років тому на ринок вийшов перший масовий комп'ютер – IBM 5150. Він зчинив справжню революцію.
Визначна для нашої технологічної історії подія відбулась у серпні 1981 року. Тоді компанія IBM запустила у продаж пристрій, який дав назву усім наступним поколінням йому подібних – Personal Computer (персональний комп'ютер). Це був IBM 5150.
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Що пропонував перший ПК
Стартували продажі пристрою, який створили за чотири місяці в умовах суворої секретності, 12 серпня. Він важив 23 кілограми і в комплекті мав клавіатуру.
Додатково можна було докупити монохромний або кольоровий монітор, відеоадаптер з підтримкою 16 кольорів, порти для підключення периферії, ще один дисковод, а в стандартній комплектації їх і так було два, ігровий адаптер, принтер і набір додатків, у тому числі текстовий редактор.
Також користувачі могли розширити пам'ять комп'ютера, придбавши додатково карту пам'яті на 32 або 64 кілобайти.
Комп'ютер IBM 5150 з принтером / Фото habr
Характеристики IBM 5150:
- Працював перший ПК на восьмибітному процесорі Intel 8088 з тактовою частотою 4,77 МГц.
- Оперативної пам'яті було всього 16 кілобайтів.
- Постійної пам'яті встановили 192 кілобайти.
- Дисководи могли працювати з дискетами на 5,25 дюйма.
- В комплекті також були порти для підключення касетного магнітофона та динамік з програмованою частотою відтворення звуку.
За місяць продажів продали 40 тисяч комп'ютерів, а за 1983 рік – понад 750 тисяч. Тоді це принесло компанії понад 4 мільярди доларів виручки.