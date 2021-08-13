Визначна для нашої технологічної історії подія відбулась у серпні 1981 року. Тоді компанія IBM запустила у продаж пристрій, який дав назву усім наступним поколінням йому подібних – Personal Computer (персональний комп'ютер). Це був IBM 5150.

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Що пропонував перший ПК

Стартували продажі пристрою, який створили за чотири місяці в умовах суворої секретності, 12 серпня. Він важив 23 кілограми і в комплекті мав клавіатуру.

Додатково можна було докупити монохромний або кольоровий монітор, відеоадаптер з підтримкою 16 кольорів, порти для підключення периферії, ще один дисковод, а в стандартній комплектації їх і так було два, ігровий адаптер, принтер і набір додатків, у тому числі текстовий редактор.

Також користувачі могли розширити пам'ять комп'ютера, придбавши додатково карту пам'яті на 32 або 64 кілобайти.



Комп'ютер IBM 5150 з принтером / Фото habr

Характеристики IBM 5150:

Працював перший ПК на восьмибітному процесорі Intel 8088 з тактовою частотою 4,77 МГц.

Оперативної пам'яті було всього 16 кілобайтів.

Постійної пам'яті встановили 192 кілобайти.

Дисководи могли працювати з дискетами на 5,25 дюйма.

В комплекті також були порти для підключення касетного магнітофона та динамік з програмованою частотою відтворення звуку.

За місяць продажів продали 40 тисяч комп'ютерів, а за 1983 рік – понад 750 тисяч. Тоді це принесло компанії понад 4 мільярди доларів виручки.