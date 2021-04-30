Під суд за жарт: першоквітнева вигадка Volkswagen призвела до розслідування

Комісія з цінних паперів США почала розслідування через фальшивий ребрендинг Volkswagen. Першоквітневий жарт збільшив ринкову вартість компанії на мільярди доларів.

Комісія з цінних паперів та бірж США розслідує ситуацію з помилковими чутками про перейменування Volkswagen в Voltswagen, щоб з'ясувати, як вона вплинула на вартість акцій компанії та чи були порушені закони про цінні папери.

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Що відбувається

У кінці березня 2021 року автоконцерн опублікував повідомлення про перейменування в Voltswagen.

Тоді вартість акцій Volkswagen збільшилася на 12,5 відсотка.

Капіталізація компанії зросла на мільярди доларів.

Пізніше Volkswagen відмовилася від своїх слів і назвала реліз першоквітневим жартом, який повинен був підігріти інтерес до першого електричного кросовера компанії.

Неясно, що конкретно цікавить комісію з цінних паперів і бірж США і які закони могла порушити Volkswagen. Раніше комісія звертала увагу на Ілона Маска за розпускання неправдивих чуток про Tesla в Twitter.

Імовірно, якщо компанію визнають винною у порушенні закону, на неї очікує чималий штраф.