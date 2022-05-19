Перші тварини з'явилися наприкінці едіакарського періоду, близько 580 мільйонів років тому. Вивчення скам'янілостей показує, що після цього початкового буму різноманітність різко скоротилося, а ще через 40 мільйонів років – "кембрійський вибух" життя, що характеризувався новим збільшенням кількості видів. Вважається, що це падіння різноманітності є свідченням масового вимирання близько 550 мільйонів років тому. Воно, можливо, було викликане екологічною катастрофою.

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Що відомо

Наукова робота показала, що перші тварини створили складні екосистеми ще до кембрійського вибуху. Аналіз передбачає спадкоємність, а не масове вимирання.



Доктор Мітчелл сканує лазером поверхню каменю. На передньому плані видно едіакарські організми, такі як Fractofusus. Через тонкі особливості скам’янілостей вони добре помітні лише під певним кутом сонячного світла / Фото Шарлотта Г. Кенчінгтон

Дослідники з Кембриджського університету (Велика Британія) проаналізували структуру біоспільноти трьох комплексів скам'янілостей, які охоплюють період між 575 і 543 мільйонами років тому – останні 32 мільйони років цього геологічного періоду.

Аналіз виявив ускладнення структури спільнот з часом. Види ставали більш спеціалізованими й вступали в більш активні міжвидові взаємодії до кінця едіакарської ери, що часто спостерігається під час плавної зміни типів екосистем.

Автори стверджують, що причиною скорочення різноманітності в пізньому едіакарському періоді було те, що одні види перемогли в конкурентній боротьбі інші.

Таким чином, це не було катастрофічне масове вимирання.

Риси екологічної та еволюційної динаміки, зазвичай пов'язані з кембрійським вибухом (спеціалізація і звуження ніш), були встановлені першими спільнотами тварин вже в пізньому едіакарському періоді.

Ми виявили, що фактори, що стоять за цим вибухом насправді почалися під час едіакарського періоду, набагато раніше, ніж вважалося раніше,

– каже Емілі Мітчелл, одна з авторів дослідження.

Таким чином, період Едіакару був тим чинником, який запалив кембрійський вибух.