Перші тварини з'явилися наприкінці едіакарського періоду, близько 580 мільйонів років тому. Вивчення скам'янілостей показує, що після цього початкового буму різноманітність різко скоротилося, а ще через 40 мільйонів років – "кембрійський вибух" життя, що характеризувався новим збільшенням кількості видів. Вважається, що це падіння різноманітності є свідченням масового вимирання близько 550 мільйонів років тому. Воно, можливо, було викликане екологічною катастрофою.

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Що відомо

Наукова робота показала, що перші тварини створили складні екосистеми ще до кембрійського вибуху. Аналіз передбачає спадкоємність, а не масове вимирання.

Доктор Мітчелл сканує лазером поверхню
Доктор Мітчелл сканує лазером поверхню каменю. На передньому плані видно едіакарські організми, такі як Fractofusus. Через тонкі особливості скам’янілостей вони добре помітні лише під певним кутом сонячного світла / Фото Шарлотта Г. Кенчінгтон

  • Дослідники з Кембриджського університету (Велика Британія) проаналізували структуру біоспільноти трьох комплексів скам'янілостей, які охоплюють період між 575 і 543 мільйонами років тому – останні 32 мільйони років цього геологічного періоду.
  • Аналіз виявив ускладнення структури спільнот з часом. Види ставали більш спеціалізованими й вступали в більш активні міжвидові взаємодії до кінця едіакарської ери, що часто спостерігається під час плавної зміни типів екосистем.
  • Автори стверджують, що причиною скорочення різноманітності в пізньому едіакарському періоді було те, що одні види перемогли в конкурентній боротьбі інші.
  • Таким чином, це не було катастрофічне масове вимирання.
  • Риси екологічної та еволюційної динаміки, зазвичай пов'язані з кембрійським вибухом (спеціалізація і звуження ніш), були встановлені першими спільнотами тварин вже в пізньому едіакарському періоді.

Ми виявили, що фактори, що стоять за цим вибухом насправді почалися під час едіакарського періоду, набагато раніше, ніж вважалося раніше,
– каже Емілі Мітчелл, одна з авторів дослідження.

Таким чином, період Едіакару був тим чинником, який запалив кембрійський вибух.