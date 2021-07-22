У перший же день Джефф Безос продав квитків у космос на 100 мільйонів доларів

Джефф Безос і його компанія Blue Origin продали квитків у космос на 100 мільйонів доларів у перший же день. Цього року планують ще два запуски ракети New Shepard.

Джефф Безос розповів, що Blue Origin продала квитків на майбутні туристичні польоти в космос на сотні мільйонів доларів. Blue Origin офіційно відкрила продаж квитків вранці 20 липня, перед відправленням Безоса в космос.

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Вже після приземлення Безос сказав, що компанія "наближається до 100 мільйонів доларів приватних продажів".

Попит дуже, дуже високий. Так що ми збираємося продовжувати. Нам потрібно буде побудувати більше прискорювачів, щоб літати частіше, і ми будемо робити це і працювати над іншими оперативними речами,

– сказав підприємець.

Одне місце на кораблі New Shepard було продано на аукціоні компанії в червні за 28 мільйонів доларів. Переможець не зміг полетіти, тому його місце зайняв Олівер Демен, 18-річний хлопець з Нідерландів, який став першим платним клієнтом Blue Origin і наймолодшою людиною в космосі.

Спочатку Blue Origin хоче відправити New Shepard у космос від 25 до 100 разів, як заявив Безос. Він додав, що, після того як ракета зможе зробити 100 польотів, компанія підвищить свою мету.