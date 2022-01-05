Ракета носій Nuri також має назву Korean Space Launch Vehicle-II (KSLV-II). Це не перша ракета Південної Кореї, але перша повністю вітчизняна. Запуск її відбувся 21 жовтня 2021 року та не був вдалим – носій не зміг вивести макет супутника на цільову орбіту. Тоді повідомлялося про збій у роботі третього ступеня.

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Причина провалу запуску KSLV-II

Перші два ступені Nuri відпрацювали штатно, але третій ступінь ракети зупинив свою роботу на 46 секунд раніше запланованого часу, пропрацювавши 475 секунд. Це стало причиною того, що макет корисного навантаження не вийшов на цільову сонячно-синхронну орбіту, адже не набрав потрібну швидкість. Після цього було оголошено про початок розслідування, яке мало виявити причину невдачі.

Тепер з'явилися результати цього розслідування. Виявилося, що у всьому винен дефект конструкції:

Опорні конструкції, що утримують резервуари з гелієм всередині резервуару окислювача третього ступеня, не були належним чином спроєктовані,

– говорять у Корейському інституті аерокосмічних досліджень.

Простіше кажучи, ці "опорні конструкції" не витримали навантажень під час польоту. Це стало причиною від'єднання бака з гелієм, який мав заповнювати бак з рідким киснем (окислювач), виштовхуючи його. Через відсутність гелію, який виштовхує рідкий кисень, двигун третього ступеня перестав отримувати окислювач й, відповідно, фізично не міг працювати.

Тепер, очевидно, третій ступінь чекає певне реконструкція, адже потрібно заново провести підрахунки, щоб усі можливі змінні були враховані. Ймовірно, повторній перевірці піддадуть й перший та другий ступінь, щоб унеможливити можливість зламання там. Черговий тестовий запуск KSLV-II запланований на травень 2022 року, проте, ймовірно, його перенесуть не невизначений термін.