Запуск відбудеться у проміжку з 4 до 8 ранку 3 вересня за київським часом. Всі охочі зможуть слідкувати за подією в прямому ефірі.

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Де дивитись трансляцію

Українською мовою трансляція буде доступна на YouTube-каналі “Макс Поляков і Ноосфера Max Polyakov & Noosphere”.

Англомовна – на каналі Everyday Astronaut з Тімом Доддом.

Ракета Alpha розробляється компанією Firefly Aerospace Макса Полякова з 2014 року. Вона відноситься до легкого класу ракет-носіїв.

Firefly Aerospace є приватною аерокосмічною компанією, яка надає космічні транспортні послуги.

У 2017 році, після того, як Макс Поляков придбав і перезапустив компанію Firefly Aerospace, він також вніс ряд технічних змін в конструкцію ракети, підвищивши її вантажопідйомність з 400 до 1000 кілограмів.

Alpha є однією з найбільших ракет легкого класу: її висота 29 метрів, діаметр 1,8 метра, діаметр обтікача 2 метри.

Двоступенева ракета виготовлена з композитних матеріалів і обладнана чотирма рідинними двигунами Reaver-1 (перша ступінь) та одним двигуном Lightning 1 (друга ступінь).

Ракета Alpha міцна і порівняно легка, тож може виводити до 1 тонни корисного вантажу на орбіту.

Під час свого першого запуску ракета Alpha виведе на орбіту академічні та освітні проєкти переможців спеціалізованої програми DREAM, націленої на просування точних наук.