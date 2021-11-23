Приватну американську компанію Astra Space певний час супроводжували невдачі – їхні носії легкого класу Rocket вперто не хотіли літати. Єдиний пуск Rocket 1 був досить сумнівними – Федеральне авіаційне управління США (FAA) заявило про аварію, хоча в Astra Space сказали, що все пройшло успішно. Схожа ситуація відбулася з єдиним запуском носія Rocket 2. Rocket 3 мав три невдалі пуски та, нарешті, 20 листопада 2021 року ракета дісталася цільової орбіти.

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Старт ракети носія Rocket 3.3 із серійним номером LV0007: дивитись відео онлайн

Детальніше про Rocket 3 та успішний запуск

Старт ракети-носія із серійним номером LV0007 відбувся вночі з космодрому на острові Кадьяк, Аляска. Повідомляється, що після старту ніяких аномалій не спостерігалося. Перший ступінь штатно відпрацював три хвилини й після цього від'єдналася від другого ступеня, який відпрацював близько 5,5 хвилин. Корисне навантаження опинилося на орбіті, висотою приблизно 500 кілометрів.

У компанії заявляють, що їхня ціль – зробити найдешевшу ракету, запуск якої коштуватиме 2,5 мільйона доларів.

Висота носія становить 11,6 метра.

Ширина – 1,32 метра.

Rocket 3 може вивести 150 кілограмів на сонячно-синхронну орбіту

У політ ракету відправляють п'ять двигунів першого ступеня Delphin. На другому ступеню розташований всього один двигун – Aether.