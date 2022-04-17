Покупцем твіта став криптопідприємець і генеральний директор малазійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Він розраховував отримати за повторний продаж токена близько 50 мільйонів доларів. 24 канал розбирався, що ж було далі.

Раніше Глава Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон свій перший твіт – ставка зросла до 2 мільйонів

Мінливий NFT

Тоді, у 2021 році, Дорсі передав виручені гроші на благодійність, а Еставі отримав "унікальний цифровий сертифікат твіту, підписаний і перевірений автором". Сам запис при цьому залишився доступним у соцмережі.

Імовірно, причиною, чому Еставі вирішив знову виставити твіт на торги, є гроші. Він думав, що ціна захмарно зросте, чому мав би сприяти час. Однак, судячи з усього, він не встиг застрибнути у потяг популярності NFT.

З 7 квітня 2022 року, відколи лот було виставлено на продаж, максимальна ставка склала відносно мізерні 12 709,24 долара.

Підприємець, за прикладом Джека Дорсі, збирався передати половину очікуваного виторгу – 25 мільйонів доларів – на благодійність.

Аналітик соціальних мереж Метт Наварра написав, посилаючись на пропозицію Ілона Маска купити Twitter, таке: "Можливо, Ілон купить його. Було б соромно, якби власнику Twitter не належав перший твіт".