Перший у світі турнір з велоперегонів онлайн страждає від шахраїв

Пандемія коронавірусу змусила перенести багато елементів звичного нам життя в онлайн, у тому числі й спортивні змагання. Це торкнулося навіть світу велосипедних гонок. Перший у світі турнір з дистанційних велоперегонів негайно обзавівся і першими читерами.

Платформа Zwift є одним з ключових гравців у цій індустрії. Вона дозволяє велосипедистам і бігунам змагатися, не виходячи з дому. Для цього не треба купувати спеціальне обладнання, підійде навіть звичайний велосипед. Необхідно лише замінити його заднє колесо розумним приводом, який здатний дозувати навантаження на віртуальній трасі та вимірювати параметри продуктивності спортсмена, передаючи їх у Zwift.

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Велогонки онлайн і перші читери

Велогонки зуміли перебратися в онлайн. У них з'явилися свої спонсори з призовими фондами. Перший в історії чемпіонат отримав підтримку Zwift, яка оголосила, що нагородить переможця призом у 8000 євро. Але де з'являються справжні гроші – там же з'являються і шахраї, які бажають їх роздобути.

На самому початку другого сезону велосипедної ліги Zwift оголосила про дискваліфікацію двох кращих гонщиків строком на шість місяців. За правилами учасники турніру повинні надати дані своєї продуктивності під час перегонів з двох різних джерел. У випадку двох виявлених читерів ці дані розходилися. Показники одного з них зросли за час заїзду на 9 відсотків, а іншого – відразу на 32 відсотки. Другий шахрай зізнався, що відредагував параметри, перш ніж передати їх у Zwift. Перший же запевняє, що дивний стрибок його продуктивності викликаний проблемами з програмою, через які його команді довелося завантажити дані через сторонню платформу.

Це не перший випадок, коли спортсмени намагаються використовувати сучасні технології, для отримання переваги у віртуальних змаганнях. Так, німецький пілот Formula E з команди Audi Даніель Абт був дискваліфікований минулого року за те, що найняв професійного геймера, щоб той виступав замість нього.