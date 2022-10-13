Наразі точної дати старту місії немає, але місця ще доступні, тож ви можете зв'язатися зі SpaceX та долучитися до екіпажу. Нагадаємо, що досі Starship не провів жодного тестового орбітального польоту, тож місія точно не запланована на найближчий час.

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Перший у світі космічний турист

Мільярдер Денніс Тіто – колишній науковець Лабораторії реактивного руху NASA, а нині інвестиційний банкір. У 2001 році він придбав перший приватний політ на Міжнародну космічну станцію на борту російської ракети "Союз". У інтерв'ю Ars Technica Тіто сказав, що не думав, що коли-небудь отримає ще один шанс повернутися в космос або здійснити свою мрію – полетіти до Місяця.

Однак він змінив свою думку, відвідавши штаб-квартиру SpaceX разом зі своєю дружиною Акіко Тіто минулого року. Після екскурсії подружжя почало обговорювати можливість польоту.

Пара оголосила, що вони придбали 2 з 12 місць на борту одного із запланованих космічних польотів Starship. Акіко має усі шанси стати першою жінкою, яка здійснить політ на кораблі Starship.

Наразі їх подорож залежить від подальшого розвитку можливостей Starship, оскільки SpaceX готується здійснити перші орбітальні випробувальні польоти надважкої ракети-носія вже в найближчому майбутньому. SpaceX заявила, що Starship не буде готовий до пілотованих навколоземних польотів принаймні до 2025 року, але мільярдер сказав, що він не проти почекати.

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Перший орбітальний політ системи Starship

Корабель Starship, а точніше його версія Ship 24, запуститься на надважкій ракеті Super Heavy відомій, як Booster 7 (якщо з нею все буде добре після інциденту).

І Starship, і Super Heavy оснащені двигунами SpaceX Raptor наступного покоління. Космічний корабель оснащений шістьма Raptor, а прискорювач має аж 33 двигуни, як показала SpaceX у своїй публікації у твітері.