Перший смарт-годинник OnePlus може працювати, як пульт до телевізора

Нещодавно компанія OnePlus офіційно підтвердила, що 23 березня разом із лінійкою OnePlus 9 презентують і свій перший розумний годинник. Зараз джерела розкрили інформацію про функції цього ґаджета.

Зокрема, відомо, що смарт-годинник вийде у двох варіантах колірного виконання – чорному і сріблястому. Наразі відомо про один варіант розміру – 46 мм, можливо будуть випущені й інші модифікації.

До теми Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 повністю готовий до випуску

Що відомо про характеристики

За чутками, годинник отримає широкий набір функцій моніторингу фізичної активності і показників життєдіяльності організму. Зокрема, це такі функції:

вимірювання частоти серцевих скорочень,

рівень вмісту кисню в крові,

визначення якості сну, рівня стресу,

тощо.

Також новинка отримає захист від води і пороху за стандартом IP68 і спеціальний режим плавання, що дасть змогу використовувати під час занять водними видами спорту.

Цікава функції новинки – використання в якості пульта дистанційного керування для смарт-телевізорів OnePlus TV.

Ціна новинки поки невідома.