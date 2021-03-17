Перший смарт-годинник OnePlus може працювати, як пульт до телевізора
Нещодавно компанія OnePlus офіційно підтвердила, що 23 березня разом із лінійкою OnePlus 9 презентують і свій перший розумний годинник. Зараз джерела розкрили інформацію про функції цього ґаджета.
Джерело:Gizmochina
Зокрема, відомо, що смарт-годинник вийде у двох варіантах колірного виконання – чорному і сріблястому. Наразі відомо про один варіант розміру – 46 мм, можливо будуть випущені й інші модифікації.
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Що відомо про характеристики
За чутками, годинник отримає широкий набір функцій моніторингу фізичної активності і показників життєдіяльності організму. Зокрема, це такі функції:
- вимірювання частоти серцевих скорочень,
- рівень вмісту кисню в крові,
- визначення якості сну, рівня стресу,
тощо.
Також новинка отримає захист від води і пороху за стандартом IP68 і спеціальний режим плавання, що дасть змогу використовувати під час занять водними видами спорту.
Цікава функції новинки – використання в якості пульта дистанційного керування для смарт-телевізорів OnePlus TV.
Ціна новинки поки невідома.
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