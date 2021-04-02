Запуск квантового комп'ютера здійснюють в рамках 10-річного партнерства IBM і Cleveland Clinic зі створення спільного дослідницького центру. Його метою є прискорення досліджень та відкриттів у галузі охорони здоров'я.

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Яке завдання отримає комп'ютер

Крім локальної квантової системи System One, Cleveland Clinic також матиме доступ через хмару до комп'ютерного парку IBM, що складається з більш ніж 20 квантових систем.

Новий Центр Discovery Accelerator буде проводити дослідження в області геноміки, транскриптоміки окремих клітин, здоров'я населення, клінічних практик, а також розроблятиме нові хімічні речовини і ліки.

квантовий комп'ютер

Квантовий комп'ютер System One представили ще у 2019 році. Сьогодні найпотужніший квантовий комп'ютер компанії може містити 65 кубітів. Цього року IBM планує випустити 127-кубітний процесор IBM Quantum Eagle. А до 2023 року прагнуть створити перші квантові системи на більш ніж 1000 кубітів. Cleveland Clinic першою серед приватних користувачів отримає таку систему.

Що таке квантовий комп'ютер?

Це потужний обчислювальний пристрій, який для обробки даних використовує явища квантової механіки – квантову суперпозицію та квантову заплутаність. На відміну від звичайних, такий комп'ютер оперує не бітами, здатними приймати значення або 0, або 1, а кубітами, що мають значення одночасно і 0, і 1. Подібні пристрої є набагато швидшими та продуктивнішими.