Запуск квантового комп'ютера здійснюють в рамках 10-річного партнерства IBM і Cleveland Clinic зі створення спільного дослідницького центру. Його метою є прискорення досліджень та відкриттів у галузі охорони здоров'я.

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Яке завдання отримає комп'ютер

Крім локальної квантової системи System One, Cleveland Clinic також матиме доступ через хмару до комп'ютерного парку IBM, що складається з більш ніж 20 квантових систем.

Новий Центр Discovery Accelerator буде проводити дослідження в області геноміки, транскриптоміки окремих клітин, здоров'я населення, клінічних практик, а також розроблятиме нові хімічні речовини і ліки.

Квантовий комп'ютер System One представили ще у 2019 році. Сьогодні найпотужніший квантовий комп'ютер компанії може містити 65 кубітів. Цього року IBM планує випустити 127-кубітний процесор IBM Quantum Eagle. А до 2023 року прагнуть створити перші квантові системи на більш ніж 1000 кубітів. Cleveland Clinic першою серед приватних користувачів отримає таку систему.