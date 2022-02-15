Річ у тім, що FAA нещодавно заявило, що воно знову не може витримати заявлені раніше терміни завершення екологічної експертизи для космодрому в Бока Чіка і зробить це тепер не раніше 28 березня. Тож ймовірність польоту раніше зазначеної дати практично нульова.

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Що не так з Бока Чіка

Проблема з майданчиком у Бока Чіка в тому, що неподалік від неї розташована природоохоронна зона. У міру розширення тестових запусків на космодромі в Техасі масштаб вплив на довкілля зростає, і цьому необхідно давати експертну оцінку.

Для корабля Starship з прискорювачем екологічний висновок мав бути зроблений до кінця минулого року. Однак цього не сталося. Як заявили у FAA, надійшло 19 тисяч пропозицій щодо проєкту, з чим необхідно розібратися.

Агенти FAA досі не змогли опрацювати всі запити, і управління заявило про перенесення видачі ув'язнення на 28 лютого 2022 року. Цього також виявилося замало. Тепер управління обіцяє видати висновок 28 березня, що ще мінімум на місяць відкладає перший тестовий запуск корабля Starship на орбіту.

Цікавий факт! Висновок може бути як позитивним, так і негативним для SpaceX. Тоді компанії доведеться припинити польоти з комплексу Starbace.

SpaceX має план "Б"

Ілон Маск стверджує, що компанія має запасний план для випробувань Starship. Зокрема запуски можуть бути перенесені на космодром при центрі NASA ім. Кеннеді у Флориді, де компанія вже отримала екологічний висновок та дозвіл на запуски.

Якщо вибрати цей варіант, то перший запуск Starship відбудеться через 6-8 місяців, не раніше. Компанії SpaceX не хотілося б гаяти так багато часу. Тим більше, що Ілон Маск однозначно заявив, що перенесення регулярних польотів Starship наступного року з великою ймовірністю може призвести до банкрутства компанії.

Важливо! Ілон Маск нещодавно провів в Бока-Чіка нову велику презентацію космічного корабля Starship. Напередодні SpaceX продемонструвала вражаючий автоматичний процес стикування корабля з першим ступенем Super Heavy за допомогою роботизованої вежі "Мехазілла". Техно 24 зібрало усі важливі моменти презентації у спеціальному матеріалі.