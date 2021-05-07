Перший політ шаттлу Endeavour: промовисті фото

Космічний човник Endeavour здійснив перший політ 7 травня 1992 року. Уже під час першої місії новому шаттлу була дана нетривіальна задача – захопити супутник зв'язку та прикріпити до нього новий розгінний блок.
Супутник зв'язку Intelsat 603 був виведений на навколоземну орбіту 14 березня 1990 року. Далі за допомогою розгінного блоку Orbus-21S він мав вийти на геостаціонарну орбіту. Проте блок виявився несправним і супутник застряг на низькій навколоземній орбіті на довгі два роки, поки для його ремонту не прилетів Endeavour.
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Що таке ГСО – геостаціонарна орбіта?Це – кругова навколоземна орбіта, перебуваючи на якій супутник рухається з такою самою швидкістю, що і Земля навколо власної осі. Завдяки цьому супутник постійно перебуває над однією і тією ж точкою Землі. Висота ГСО – 35 786 кілометрів відносно поверхні Землі.
Endeavour в польоті / Фото Flickr Cliff Steenhoff
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Intelsat 603 та узбережжя Флориди / Фото NASA
Астронавт П'єр Туот перед спробою спіймати Intelsat 603 / Фото NASA
Друга невдала спроба спіймати супутник, на фото П'єр Туот / Фото Internet Archive
Впродовж двох спроб підчепити Intelsat 603 шаттл обережно маневрував біля супутника. На третій раз для ПКД вийшло уже троє астронавтів. На поміч П'єру Туоту та Річарду Гібу прийшов Томас Акерс.
Цього разу полювання було вдалим і три чоловіки таки "загарпунили" невловимий Intelsat.
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Що таке ПКД?ПКД – абревіатура, яка розшифровується як позакорабельна діяльність. Це будь-яка робота астронавта в космосі за межами космічного корабля.
Зліва направо: Річард Гіб, Томас Акерс та П'єр Туот через декілька хвилин після того, як спіймали супутник / Фото NASA
Після захоплення супутника астронавти мали підтягнути його до вантажного відсіку / Фото Internet Archive
Після захоплення Intelsat 603 підтягнули до вантажного відсіку, щоб приєднати до нього новий розгінний блок Orbus-21S.
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Астронавти тримають супутник перед приєднанням до нього розгінного блоку (чорний куб знизу) / Фото NASA
Intelsat 603 після ремонту та з під'єднаним розгінним блоком готується до відстикування / Фото Internet Archive
Астронавт Річард Гіб заглядає через кормовий ілюмінатор / Фото Internet Archive
Космічний човник Endeavour став першим шаттлом, на якому використали гальмівний парашут.
Посадка шаттлу Endeavour / Фото Internet Archive
Що потрібно знати про політ
- Місія STS-49 була першим польотом для шаттла Endeavour.
- Всього було проведено чотири ПКД: три для ремонту супутника та один для виконання інших експериментів.
- Політ став першою місією шаттлів з чотирма виходами у відкритий космос.
- Вперше в історії у відкритому космосі одночасно працювали три астронавти.
- На честь шаттла був названий космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon Endeavour, який зараз пристикований до МКС.