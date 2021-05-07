Перший політ шаттлу Endeavour: промовисті фото

Космічний човник Endeavour здійснив перший політ 7 травня 1992 року. Уже під час першої місії новому шаттлу була дана нетривіальна задача – захопити супутник зв'язку та прикріпити до нього новий розгінний блок.

Супутник зв'язку Intelsat 603 був виведений на навколоземну орбіту 14 березня 1990 року. Далі за допомогою розгінного блоку Orbus-21S він мав вийти на геостаціонарну орбіту. Проте блок виявився несправним і супутник застряг на низькій навколоземній орбіті на довгі два роки, поки для його ремонту не прилетів Endeavour.

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Що таке ГСО – геостаціонарна орбіта? Це – кругова навколоземна орбіта, перебуваючи на якій супутник рухається з такою самою швидкістю, що і Земля навколо власної осі. Завдяки цьому супутник постійно перебуває над однією і тією ж точкою Землі. Висота ГСО – 35 786 кілометрів відносно поверхні Землі.



Endeavour в польоті / Фото Flickr Cliff Steenhoff

Ремонт проводився в рамках місії STS-49. Перші спроби захопити супутник зв'язку були невдалими. Астронавти П'єр Туот та Річард Гіб двічі виходили з шаттла, щоб спіймати Intelsat 603, проте не змогли це зробити. За два виходи вони пробули у космосі більше 9 годин.

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Intelsat 603 та узбережжя Флориди / Фото NASA



Астронавт П'єр Туот перед спробою спіймати Intelsat 603 / Фото NASA



Друга невдала спроба спіймати супутник, на фото П'єр Туот / Фото Internet Archive

Впродовж двох спроб підчепити Intelsat 603 шаттл обережно маневрував біля супутника. На третій раз для ПКД вийшло уже троє астронавтів. На поміч П'єру Туоту та Річарду Гібу прийшов Томас Акерс.

Цього разу полювання було вдалим і три чоловіки таки "загарпунили" невловимий Intelsat.

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Що таке ПКД? ПКД – абревіатура, яка розшифровується як позакорабельна діяльність. Це будь-яка робота астронавта в космосі за межами космічного корабля.



Зліва направо: Річард Гіб, Томас Акерс та П'єр Туот через декілька хвилин після того, як спіймали супутник / Фото NASA



Після захоплення супутника астронавти мали підтягнути його до вантажного відсіку / Фото Internet Archive

Після захоплення Intelsat 603 підтягнули до вантажного відсіку, щоб приєднати до нього новий розгінний блок Orbus-21S.

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Астронавти тримають супутник перед приєднанням до нього розгінного блоку (чорний куб знизу) / Фото NASA



Intelsat 603 після ремонту та з під'єднаним розгінним блоком готується до відстикування / Фото Internet Archive



Астронавт Річард Гіб заглядає через кормовий ілюмінатор / Фото Internet Archive

Космічний човник Endeavour став першим шаттлом, на якому використали гальмівний парашут.



Посадка шаттлу Endeavour / Фото Internet Archive

Що потрібно знати про політ