Першим шаттлом, який здійнявся в небо та розігнався до першої космічної швидкості став сумнозвісний Columbia. 12 квітня 1981 року човник стартував із майданчика на мисі Канаверал №39-А. Провівши на орбіті довкола Землі 2 дні та 6 годин, Columbia успішно повернулася на Землю 14 квітня 1981 року. За цей час човник пролетів 1 мільйон 728 тисяч кілометрів.

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У свій 28 політ у місії STS-107 1 лютого 2003 року шаттл Columbia зазнає катастрофи. Загинуть 7 членів екіпажа: командир Річард Гасбанд, пілот Вільям Маккул, бортінженер Калпана Чавла, спеціаліст з корисного навантаження Майкл Андерсон, спеціаліст із зоології Лорел Кларк, науковий фахівець Девід Браун, перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.

Старт шаттлу Columbia: дивитись відео онлайн

Екіпаж місії STS-1

Пілотом човника був призначений Роберт Кріппен, для якого це був перший політ. Командиром шаттлу був легендарний Джон Янг, який на той час був найдосвідченішим астронавтом NASA.

Перша місія шаттла мала на меті тестування самого човника та інших систем:

Загальний тест політних якостей шаттла.

Тест складових системи: човника, зовнішнього паливного баку, твердопаливних прискорювачів.

Тестування цілісності конструкції під час екстремальних навантажень.

Перевірка термозахисту.

Перевірка теплового режиму корабля.

Перевірка системи орієнтації.

Перевірка навігаційних та інших проблем.

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Хто такий Джон Янг? Астронавт НАСА, який здійснив 6 польотів у космос. STS-1 став п'ятим польотом Янга. Двічі пілотував кораблі "Джеміні", двічі пілотував кораблі "Аполлон" та двічі – шаттл. Один з небагатьох, хто також двічі літав до Місяця. В місії "Аполлон-16" висадився на поверхню супутника. Єдина людина у світі, яка пілотувала 4 різні типи космічних кораблів: "Джеміні", командний модуль "Аполлона", місячний модуль "Аполлона" та шаттл.



Джон Янг (зліва) та Роберт Кріппен / Фото NASA

Підбірка фотографій з місії STS-1



Columbia готується до старту на стартовому столі… / Фото NASA



...а астронавти на землі: Джон Янг, Роберт Кріппен та дублювальний екіпаж розглядають систему екстреної евакуації / Фото NASA



За декілька секунд до запуску двигунів на стартовому майданчику відбуваються дві події: прямо під двигунами починають литися водоспади води та летіти іскри / Фото NASA

Вода потрібна для двох речей:

Для охолодження стартового столу під час старту. Але основна функція водоспаду – погашення звукових хвиль, які виникають від роботи двигунів. Звукові хвилі наскільки потужні, що можуть пошкодити майданчик та сам шаттл.

Іскри – це система допалювання водню. Задача системи – підпалити викиди водню із сопел трьох двигунів RS-25, які виникають ще до запалювання самих двигунів. Якщо цього не зробити, то під космічним кораблем може утворитися вибухонебезпечна повітряно-воднева суміш.

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Старт! Шаттл Columbia здіймається в небо / Фото NASA



Від'єднання двох твердопаливних прискорювачів SRB через 2 хвилини 12 секунд після старту; висота польоту – 53 кілометри / Фото NASA

Що таке SRB? Це твердопаливні ракетні двигуни. SRB (Solid Rocket Booster) забезпечували 83% стартової тяги шаттла. Саме ці двигуни – найпотужніші, які коли-небудь створювала людина. Після від'єднання від шаттла, прискорювачі опускалися на парашутах у води Атлантичного океану. Їх виловлювали та могли використати повторно.



Пізніше SRB виловлять і транспортують в порт для відновлення / Фото NASA



Через 8 хвилин та 34 секунди три двигуни RS-25 зупинили роботу, а ще через 18 секунд від'єднався зовнішній паливний бак. Шаттл Columbia вийшов на орбіту довкола Землі / Фото NASA

Зовнішній паливний бак шаттлів у перших двох місіях фарбували у білий колір. Потім від наміру відмовилися для економії маси.



Шаттл на орбіті, чим тепер зайнятися? / Фото NASA



Можна попрацювати / Фото NASA



Можна поголитися, як це робить Джон Янг / Фото NASA



Можна (навіть необхідно) приготувати їсти / Фото NASA



А можна і "позависати" та зробити пару піруетів у невагомості / Фото NASA



А можна зробити ось таку неймовірну фотографію Багамських островів / Фото NASA



В той час у Центрі керування польотами (ЦКП) контролюють, щоб все на борту космічного корабля працювало добре. Космічний корабель та ЦКП – єдине ціле під час місії / Фото NASA

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Та час додому, і космічний човник сходить з орбіти та летить до авіабази Едвардс / Фото Spacefacts



Шаттл плавно торкається землі / Фото NASA



У Центрі керування польотами слідкують за великим екраном та показниками телеметрії / Фото NASA



Ну ось і все: приземлення – успішне, місія – виконана. Попереду на шаттли чекають десятки польотів та 30 років роботи / Фото NASA

Приземлення шаттла Columbia: дивитись відео онлайн