Другий після Юрія: перший політ американця в космос

Космічні перегони між Радянським Союзом та Сполученими Штатами на початку 60-х років набирали оборотів. 12 квітня 1961 року на навколоземну орбіту полетів Юрій Гагарін. Намагаючись не відставати, США менше ніж за місяць, 5 травня 1961, запустили в космос свого астронавта, Алана Шепарда.

Місія називалася "Меркурій-Редстоун-3" (Mercury-Redstone 3). Позивний Шепарда був Freedom-7, яке обрав для себе сам пілот космічного корабля. Увесь політ тривав 15 хвилин 28 секунд.

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Старт ракети "Меркурій-Редстоун-3" з Аланом Шепардом на борту / Фото NASA

Проте на відміну від Юрія Гагаріна, Шепард здійснив не орбітальний політ, а суборбітальний. Ракета-носій "Меркурій-Редстоун" не мала такої потужності, щоб набрати необхідну швидкість та доставити корисне навантаження на орбіту довкола Землі.

Чим відрізняється суборбітальний політ від орбітального? Орбітальний політ – це політ з першою космічною швидкістю, а це близько 7,9 кілометра на годину. Набравши таку швидкість, космічний апарат може рухатися довкола Землі. Суборбітальний космічний політ – це балістичний політ зі швидкістю, меншою за першу космічну. Простіше кажучи, найвища точка умовної орбіти (апогей) буде вищою за 100 кілометрів над рівнем моря. А найнижча точка (перигей) – нижча за поверхню Землі.



Політ ракети "Меркурій-Редстоун-3" / Фото NASA

Чому обрали саме Алана Шепарда

Шепард входив до складу Першого загону астронавтів NASA. Всього їх було сім чоловіків, включаючи Алана. Журналістка "Радіо Свобода" Марія Єфімова запитала в астронавта Волтерра Ширра про те, чому саме Шепард став першим американцем, який полетів в космос.

Спочатку вони хотіли відправити шимпанзе, але стало приходити безліч листів від захисників тварин, а на захист Шепарда не прийшло жодного листа. Ось ми його і послали,

– відповів Ширра.

А якщо говорити серйозно, то між астронавтами "Першої сімки" була доволі жорстка конкуренція. Кожен з них боровся за право стати першою людиною у космічному просторі, адже це відбувалося до польоту Гагаріна.

Лише для того, щоб потрапити в загін потрібно було відповідати низці умов:

Зріст мав бути меншим за 1 метр 80 сантиметрів;

Кандидат повинен мати бездоганний фізичний стан;

Науковий ступінь – не нижче бакалавра;

Ступінь пілота-випробувача;

Кваліфікація пілота реактивного літака;

Кандидат повинен був мати не менше 1500 годин нальоту на літаках.

Потрапивши до "Першого загону", Шепард кинув палити та пити, почав займатися бігом, якомога більше часу приділяв тренуванням. Як результат, 19 січня 1961 року було оголошено, що саме він стане першим, хто полетить у космос.

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Алан Шепард знімає скафандр після польоту / Фото NASA

"Підмочена" ситуація

Перед стартом стався цікавий курйоз. Для Шепарда не була передбачена система збору відходів. У NASA і без того було багато мороки із запуском, а політ мав тривати всього 15 хвилин, тому вважалося, що якщо пілот захоче в туалет, то можна і потерпіти.

Чого там не розрахували, так це скільки часу пройде між тим, як Алан, одягнений в скафандр, сяде в космічний корабель і коли відбудеться старт. А часу пройшло чимало.

Алан Шепард сів до корабля о 09:15. Але відбулося декілька перенесень через проблеми. У результаті старт затримали більше ніж на дві з половиною години і він відбувся о 14:34. І в цей час пілот захотів в туалет. Коли він сказав про це команді підготовки, то отримав таку відповідь:

Зроби це в костюмі,

– почув Шепард.

Дослухавшись поради, Алан Шепард, перший американець в космосі, справив природну потребу прямо в скафандр. При цьому йому довелося вимкнути деякі датчики, які відстежували його серцебиття та дихання.

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Зліва на право: астронавт Дональд Слейтон (зліва), Алан Шепард, полковник Кейт Лінделл, астронавт Вірджил Гріссом / Фото NASA

Що потрібно знати про Алана Шепарда