Як повідомив Чед Крістіан у твоєму твіті, тиждень тому смартфон упав, коли він їхав на велосипеді. Це, ймовірно, вплинуло на його цілісність. Власник звернувся до сервісного центру, де йому порадили відправити ґаджет в Samsung поштою для заміни.

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Що сталося

Крістіан саме пакував Z Fold3 у коробку для відправлення поштою, коли смартфон почав диміти. Як видно з ролика, одна з його частин практично повністю вигоріла.

"Уявіть, якби це сталося під час доставки", – пише автор повідомлення.

До цього жоден Samsung Galaxy Z Fold3 не був помічений у подібних інцидентах. Останній такий випадок зі смартфонами компанії відбувся у серпні, коли Samsung Galaxy A21 спалахнув прямо в літаку. Тоді пасажирський літак авіакомпанії Alaska Airlines здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту Такома в Сіетлі, США. А п'ять років тому Samsung була змушена відкликати з ринку всі смартфони Galaxy Note7 через кілька десятків випадків їх загоряння.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те чому смартфони вибухають і як цього уникнути.

OnePlus не відстає

Тим часом історія з пристроями OnePlus продовжується. Не встигла влягтися історія зі знищенням OnePlus Nord 2, як з'явилась нова – про його зарядний пристрій. Як пише видання Gizmochina, оригінальний зарядний пристрій вибухнув після того, якого підключили до розетки та смартфона. Інцидент стався в штаті Керала, Індія, постраждалим є Джиммі Хосе.

Я хотів негайно звернути на це вашу увагу. Мій зарядний пристрій One Plus Nord 2 вибухнув з гучним звуком, при цьому розетка теж постраждала. На щастя, я вижив, щоб написати цей твіт. OnePlus Nord 2 теж працює, але це дуже страшно. Я все ще шокований.

Компанія відповіла швидко. У сервісному центрі оглянули зарядний пристрій і прийшли до висновку, що вибух стався в результаті коливання напруги.

Ми дуже серйозно ставимося до будь-яких подібних претензій. Користувач передав пошкоджений зарядний пристрій OnePlus Charger в наш сервісний центр, і йому була запропонована заміна. Зарядні пристрої OnePlus містять вбудовані конденсатори, які контролюють і накопичують енергію. У цьому випадку після ретельного аналізу з'ясувалося, що конденсатори залишилися цілими, тому можна зробити висновок, що вибух був викликаний зовнішніми факторами, такими як коливання напруги,

– коментують OnePlus.

Що цікаво, усі відомі випадки займання пристроїв OnePlus сталися лише в Індії.